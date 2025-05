Amadeus Massamba fait vibrer le Dakar Arena et partage son appréciation de la BAL

Le samedi 3 mai 2025, durant la pause des rencontres de la BAL au Dakar Arena, l'artiste Amadeus Massamba Wallo a offert une performance enflammée devant un public captivé, majoritairement constitué d'adhérents de l'ASC Ville de Dakar. L'artiste, invité spécial du jour, a captivé l'audience par sa présence dynamique sur scène et son interaction étroite avec le public. Dans une interview privée accordée à Dakaractu, il a exprimé son émotion quant à l'accueil chaleureux réservé par le peuple sénégalais. Il a déclaré que ce retour sur scène, après une tournée débutée avant le ramadan, a été l'un des instants les plus marquants de sa carrière récente.







Pour Amadeus, prendre part à la BAL dépasse le cadre d'une simple performance artistique : c'est une chance de valoriser la culture sénégalaise dans un événement de portée mondiale. Il applaudit l'initiative qui donne l'opportunité aux artistes locaux de se mettre en valeur sur une scène sportive d'une telle envergure. Et il ne s'arrête pas en si bon chemin : « Ce n'est que le commencement. » Nous allons dynamiser notre culture. La musique est une passion pour moi, et je ne renoncerai jamais. « Lorsqu'on observe le parcours de figures emblématiques telles que Youssou Ndour, on réalise que tout peut être accompli. » Avec détermination et inspiration, Amadeus affirme qu'il est désormais un acteur incontournable de la scène musicale sénégalaise.