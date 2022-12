Altercations à l'hémicycle / Diarra Diaw de Bokk Gis Gis s'indigne et milite pour le retour de "l'école du parti" dans les formations politiques.

La responsable politique de Bokk Gis Gis à Kaolack commune, déplore les incidents qui se sont produits à l'Assemblée nationale entre les députés de l'opposition et ceux du pouvoir.



Selon Diarra Diaw, les parlementaires doivent faire preuve de retenue et de respect à l'égard de l'institution parlementaire. "L'Assemblée n'est pas une arène nationale", a-t-elle déclaré en marge d'un événement religieux.



D'après elle, ce qui s'est passé au niveau de l'hémicycle n'honore pas les sénégalais et il urge de créer des écoles du parti dans les différentes formations politiques afin que les militants puissent connaître davantage les fondamentaux de la politique en mettant l'accent sur la formation des élites dirigeantes.



La responsable de Bokk Gis Gis d'interpeller le président Macky Sall sur cette situation en l'invitant notamment à corriger les imperfections au niveau de cette institution...