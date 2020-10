Alpha Condé : « D’ici quelques années, la Guinée sera la 2ème puissance après le Nigeria et c’est ça qui ne plait pas à tout le monde »

Dix jours après l'annonce de sa victoire de la présidentielle du 18 octobre dernier, le président sortant a accordé sa première sortie aux forces de l'ordre et de sécurité. Alpha Condé devant la grande muette, a lancé un vibrant message patriotique.



« Nous allons continuer à développer la Guinée. S’il plait à Dieu, la Guinée ira très vite. D’ici quelques années, la Guinée sera la 2ème puissance après le Nigeria et c’est ça qui ne plait pas à tout le monde mais je compte sur vous » fait-il savoir.



Un message qui interpelle tous les Guinéens pour dépasser le Sénégal et chasser la Côte d'Ivoire qui est la 2ème puissance économique de la CEDEAO.