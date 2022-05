Alioune Ndoye revient sur la polémique LGBT et défend Gana Guèye.

La polémique prend de l’ampleur, mais Gana Guèye reçoit chaque jour le soutien des autorités. Et la dernière en date est celle du ministre des pêches et de l’économie maritime, maire de Dakar Plateau, Alioune Ndoye, pour lequel ce sont les hommes politiques qui sont les uniques fautifs de la rumeur relevant du phénomène des LGBT, ces derniers temps-ci. Il lance un appel pour un soutien à Gana et espère que ses droits ne seront pas bafoués.