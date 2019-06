Aliou Sall : « Je n’ai jamais reçu un paiement de 250.000$ de Timis Corporation… L’histoire du pétrole et du gaz... Je ne suis plus en relations d’affaires avec Franck Timis. Je vais porter plainte. Agritrans n’a rien à voir avec le Pétrole »

Aliou Sall éclaboussé par un scandale de 10 milliards de dollars se lave à grande eau. Le frère du président Macky Sall accusé par la chaine BBC d’avoir touché des pots de vin via l’attribution de deux champs pétroliers et gaziers, réfute ses allégations de corruption et menace de porter plainte pour diffamation. Le maire de Guédiawaye qui dit assumer sa collaboration avec Timis Corporation qui a obtenu des concessions au large du Sénégal, avance tout de même qu’il n’est plus en relations d’affaires avec l’homme d’affaires Franck Timis.



Aliou Sall dans cet entretien avec Dakaractu affirme à qui veut l’entendre qu’il n’a jamais reçu un paiement de la part de Timis Corporation.

ENTRETIEN.