Alerte sur la désintégration de la Cedeao: " Elle ne profite qu'aux puissances impériales..." (Alioune Tine)

La sortie des pays de l'Alliance des Etats du Sahel , le Mali, le Burkina Faso, le Niger de la Cedeao peut avoir des conséquences désastreuses pour les pays de l'Afrique de l'Ouest. Alioune Tine d'Afrika Jom center alerte sur la désintégration de la Cedeao qui d'après lui , ne profite qu'aux puissances impériales qui mènent une compétition sans merci en Afrique de l'ouest avec tous les moyens du bord."



Il estime que , "c'est un transfert du conflit de l'Ukraine , en jeu d'influence dans l'espace sahélien". Pour le patron d'Afrika Jom Center, les africains doivent faire leur introspection " Qu'est-ce à dire tout cela ,sinon que nous restons des fragiles objets des géopolitiques pour les autres. Il faut sortir de la mentalité d'éternels tirailleurs. Nous pouvons éviter la désintégration en nous parlant avec sérénité et lucidité, et en tenant compte de l'intérêt exclusif d'un continent et des peuples africains", martèle-t-il.