Aïssatou Tall Sall riposte à Sonko : « S’il cherche une opposition, la voilà! »

En réponse directe à Ousmane Sonko qui affirmait récemment que « l’opposition n'existe plus au Sénégal », Aïssatou Tall Sall est montée au front pour recadrer le Premier ministre. « Nous sommes bel et bien là, une opposition debout, ferme, déterminée — pas une opposition de pyromanes », a-t-elle martelé.



Selon l’ex-ministre et figure de Benno Bokk Yakaar, confondre opposition et vandalisme est une erreur grave. « Si pour lui s’opposer c’est brûler, insulter et détruire, alors qu’il sache que ce n’est pas notre école », a-t-elle tranché, défendant une posture politique respectueuse, mais vigilante face à la majorité actuelle.







Aissatou Tall Sall a rappelé que l’opposition qu’elle incarne n’a rien à envier à celle de Pastef sous Macky Sall. À ses yeux, cette opposition doit être celle de la construction, du dialogue et de la fermeté démocratique, loin du chaos politique. « Nous ne sommes pas là pour applaudir, mais pour dénoncer chaque dérive, chaque écart, et rappeler que le Sénégal ne commence pas en 2024 », a-t-elle lancé. À travers cette sortie musclée, Aïssatou Tall Sall fait savoir à Sonko que l’opposition existe bel et bien et qu’elle n’a pas l’intention de rester silencieuse.