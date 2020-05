Aïd el-Fitr : Les quelques recommandations religieuses de l’Imam de Masalikoul Jinaan pour espérer vaincre la pandémie.

La prière de l'Aïd el-Fitr, qui marque la fin du ramadan, a été célébrée ce dimanche à la Grande Mosquée Masalikoul Jinaan. En raison de l'épidémie de coronavirus, de nouvelles règles d'hygiène ont été adoptées pour une prière en toute sécurité.



Les fidèles ont prié en rangs espacés, au minimum à un mètre de distance les uns des autres. En conservant les masques sur les visages, ils ont fait tout leur possible pour éviter toute embrassade à la fin de la prière.



Dans son prêche, Serigne Moustapha Abdoul Khadr a véhiculé le message de Serigne Mountakha Mbacké Bassirou. Le guide religieux a fait savoir que le khalife général des mourides s’est réjoui de l’unité de la communauté musulmane au Sénégal.



Évoquant la pandémie de coronavirus, il a demandé aux fidèles de « s’en remettre à Dieu et demander sa clémence ». L'Imam a indiqué que la meilleure façon de demander pardon pour ses péchés, consiste à invoquer Dieu, se soumettre à lui et ne pas se plaindre tout le temps.



« C'est à Dieu que nous appartenons. Dieu sait ce qui est bon pour nous. Dieu est le maître de tout. Lui seul sait à quel moment la pandémie va être endiguée », a dit le marabout. Il a invité les fidèles à prier chaque jour, afin de « nous protéger contre la maladie ».



En cette période de crise sanitaire, l’imam a indiqué que le pardon, la solidarité, l'entraide et la tolérance sont des vertus à pérenniser. « Un musulman qui pardonne toujours à ses semblables, sera pardonné par le Tout-Puissant », a-t-il rappelé. Pour un monde sans beaucoup de malheurs, il a appelé les musulmans à respecter les recommandations de l'Islam.



Rappelant les bienfaits du Ramadan, l’imam a insisté sur la nécessité, pour les musulmans, de pérenniser les bons comportements constatés durant le mois béni. Le fils de Serigne Abdou Khadre Mbacké a demandé ainsi aux fidèles de poursuivre cette bonne dynamique religieuse.