Aibd : Vol inaugural de la compagnie SkyMali pour relier Bamako-Kayes et Dakar

Il a exprimé toute la satisfaction de son équipe à recevoir ce vol inaugural à l’Aibd. « J’espère que ces vols entre Bamako et Dakar vont renforcer les relations entre les deux pays, au plan économique, social et économique. Avec une collaboration entre SkyMali et Air Sénégal, cela va procurer beaucoup d’affaires et attirer beaucoup de passagers », a-t-il dit devant l’assistance, avant de passer la parole au patron de la compagnie SkyMali. Il s’agit de Tahir Ndiaye, Directeur général.

Pour lui, « cette cérémonie symbolique, à plus d'un titre, marque une étape importante pour SkyMali ». Il a évoqué les dates mémorables de cette jeune compagnie créée le 9 mai 2019, sous forme de société anonyme et qui, 16 mois après (29 septembre 2020), procédait au lancement de son 1er vol, Bamako – Kayes. Mais il a relevé que ce 28 juillet marque l'extension, après la mise en place d'une exploitation domestique, de son réseau régional en Afrique de l'Ouest et du Centre.

De l’avis de M. Ndiaye « ce Vol Bamako-Kayes-Dakar et retour que nous inaugurons est inédit et surtout stratégique pour SkyMali. Il va connecter les capitales de 2 pays frères, le Sénégal et le Mali, via la ville historique et symbolique de Kayes, la région d'émigration par excellence de la grande Diaspora malienne ». Quant aux deux compagnies, elles mettront, selon lui, en œuvre des programmes d'exploitation commune sur la ligne Bamako-Kayes-Dakar avec des continuations sur les réseaux Europe et Amérique de Air Sénégal, et demain, sur les réseaux du moyen Orient et d'Extrême Orient avec Sky Mali », a-t-il déclaré.







Le Directeur général de la compagnie nationale Air Sénégal, Ibrahima Kane a, lui, tressé des lauriers sur la tête des autorités de SkyMali. « C'était un challenge que vous avez su relever. Au-delà de cette collaboration que nous mettrons en place, je tiens quand même à vous féliciter pour ce succès, vous et toute l'équipe de Sky Mali et de vos investisseurs ainsi que les autorités maliennes qui ont su vous accompagner. Dans ce cadre, je tiens à renforcer votre message de tout à l'heure, nous avons parfaitement l'intention de connecter Bamako-Kayes au reste du réseau d’Air Sénégal qui en train de se développer vers l'Europe, comme vous le connaissez tous Paris est une destination où il y a une communauté malienne, très importante, mais aussi le sud de l'Europe, Casablanca et bientôt les États-Unis, à partir du 2 septembre ».