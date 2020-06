Agressions multiples de la corniche : La riposte des ministres A. Karim Sall, Fofana et Gladima Siby.

La façade Ouest de Dakar est l’objet de multiples prédations foncières. La dernière en date est aux abords de la colline des Mamelles. Ce saccage du littoral a poussé les ministres Abdou Karim Sall en charge de l’environnement, celui de l’urbanisme Abdou Karim Fofana et Sophie Gladima Ministre des Mines et de la Géologie à descendre sur le terrain afin de constater de plus près « l’anéantissement » de la corniche. La stratégie reconnue selon le ministre en charge de l’urbanisme Abdou Karim Fofana « reste la concertation ». « L’avenir du littoral est la concertation (…) il nous faut avoir une doctrine cohérente, et concertée de l’État sur le sujet », a-t-il dit. Son collègue Abdou Karim Sall « indigné » par ce qui se passe sur le littoral a fait savoir que dans les prochains jours, il va être proposé au conseil des ministres pour adoption, le projet de loi sur le littoral.