Afrique du Sud: sept membres d'une même famille, dont trois enfants, abattus chez eux

Sept membres d'une même famille, dont trois enfants, ont été tués par balles par des inconnus à leur domicile dans la province du KwaZulu-Natal, dans l'est de l'Afrique du Sud, a indiqué la police jeudi, parlant d'une "exécution" préparée.



Selon la police, la plus jeune des victimes abattues mercredi soir dans la zone rurale de Highflats, à environ 80 km de la ville côtière de Durban, est un garçonnet de 5 ans, la plus âgée est une femme de 55 ans.



"Nous sommes convaincus, nous policiers, qu'il s'agit d'une exécution. C'est un meurtre planifié", a déclaré à la presse le chef de la police dans la province, Nhlanhla Mkhwanazi, devant le domicile des victimes, précisant que le mobile était inconnu dans l'immédiat.



Les meurtriers sont entrés en contraignant un membre de la famille qui se trouvait à l'extérieur du domicile à frapper à la porte et se faire ouvrir. Ils se sont précipités à l'intérieur, alors que la famille était devant la télévision, et ont ouvert le feu immédiatement, selon la police.



Certaines victimes semblent avoir reçu une balle dans la tête alors qu'elles étaient allongées sur le sol, a ajouté M. Mkhwanazi, précisant qu'au total "environ 25 balles ont été tirées".



L'Afrique du Sud est un des pays où le taux d'homicide par habitant en temps de paix est le plus élevé au monde.



Environ 6.200 personnes ont été assassinées dans le pays au 2e trimestre 2024, selon les chiffres de la police publiés en août.