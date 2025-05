Africa DAY: Coris Bank International Sénégal célèbre l'Afrique !

À l’occasion de la Journée mondiale de l’Afrique, Coris Bank International Sénégal, par le biais de son amicale du personnel (AMECBIS), a tenu à marquer cette date historique par une cérémonie riche en symboles et en émotions.



La célébration du Africa Day, chaque 25 mai, rappelle l’anniversaire de la création de l’Organisation de l’Unité Africaine en 1963, devenue aujourd’hui Union Africaine. Cette journée constitue un moment de mémoire, de fierté et de mobilisation pour l’ensemble des peuples du continent. Elle incarne les idéaux de liberté, de solidarité, de développement et de progrès économique.



Dans son discours d’ouverture, le Directeur Général de CBI SN M. Prosper Zongo a salué la richesse et la diversité culturelle de l’Afrique, rappelant que le continent, berceau de l’humanité, continue de jouer un rôle fondamental dans la construction d’un monde plus équitable et durable. Il a souligné que l’unité africaine ne doit pas être un simple slogan, mais une ambition à concrétiser chaque jour dans les actes, les choix et les partenariats.



À travers cette commémoration, Coris Bank International Sénégal réaffirme son engagement envers les valeurs d’inclusion, de fraternité et de respect des identités culturelles. L’initiative de l’AMECBIS illustre également la volonté de renforcer la cohésion interne, en faisant de la diversité une richesse et un levier de performance collective.



Le président de l’Amicale M. Sidya Bolly a également adressé un message fort à l’ensemble du personnel, reconnaissant les efforts fournis face aux défis économiques récents et appelant à une mobilisation renforcée autour des objectifs communs. Il a réitéré l’importance de conjuguer ambition et solidarité pour bâtir un avenir à la hauteur des valeurs de Coris Bank.



Cette journée fut enfin l’occasion de saluer le soutien indéfectible de la Direction Générale de Coris Bank International Sénégal, ainsi que l’implication active des membres de l’Amicale, acteurs engagés du mieux-vivre au sein de l’institution.



“Célébrons l’Afrique avec fierté. Portons haut ses couleurs, ses valeurs et ses espoirs. Ensemble, poursuivons la construction d’une banque humaine, performante et résolument africaine.