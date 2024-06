Affaire du rappeur Doff Ndeye: Retour sur les contours d’une arrestation…

Connu à travers le petit écran et les chansons de Rap Galsen qu’il propose souvent aux mélomanes, Alassane Diallo alias « Doff Ndeye » aura certainement regretté cette scène qui, aujourd’hui, doit le conduire devant le procureur pour des explications. Le rappeur de Grand Yoff a été arrêté après un incident survenu lors d’un concert à Ndoffane, où il a accusé un jeune homme de vandalisme. En effet, Doff Ndèye a affirmé que Boucar Faye, élève et taximan pendant les vacances, avait brisé la vitre de son véhicule. Armé d’un couteau, Doff Ndèye a maîtrisé et blessé Boucar Faye, qui a perdu beaucoup de sang avant de réussir à s’échapper.







C’est dans ce contexte que Boucar Faye s’est procuré un certificat médical qui atteste de son incapacité temporaire de travail de 30 jours. Le plaignant a ensuite, déposé une plainte auprès de la brigade territoriale de Kaolack. C’est après que les gendarmes ont lancé un avis de recherche contre le rappeur. Doff Ndèye s’est réfugié à Nguékokh, où il a été finalement cueilli vers 6h du matin. La suite sera connu au terme de son face à face ce mardi avec le procureur.