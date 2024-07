Affaire des animateurs polyvalents et des décisionnaires: Le ministre de l'éducation nationale annonce un audit et rassure !

Le ministre de l'éducation nationale Moustapha Guirassy a annoncé mardi l'ouverture d'un audit sur l'effectif des animateurs polyvalents dans les cases de tout-petits. Il intervenait lors de la cérémonie de présentation des arrêtés et décision de nomination ce mardi à Diamniadio. "J'ai été interpellé, je veux rassurer les animateurs polyvalents que nous avons eu des réunions avec la direction de la formation et de la communication des discussions aussi avec la direction des ressources humaines. Et il s'agira juste de faire un petit audit parce que nous avons une liste assez importante", a-t-il laissé entendre, ajoutant notamment que les informations qu'il a à ce sujet font état de fictif. "Donc nous allons faire un petit audit et en une semaine une dizaine de jours on sera fixé. Et une fois fixé naturellement, on va régler aussi le cas de ces animateurs polyvalents".



Il a par la même occasion rassurer les décisionnaires sur leur cas. "Je rappelle simplement que ce problème n'est pas propre ou spécifique pour le ministère de l'éducation nationale. C'est au niveau de la fonction publique et il y a la même situation que le ministère de la Santé vit. Mais heureusement sur l'instruction du premier ministre, le collègue de la fonction publique et moi-même travaillons sans répit et de façon assez concertée pour que très vite nous puissions trouver une solution à ces décisionnaires", a-t-il soutenu à ce sujet.