Affaire de licenciement des travailleurs de Sud quotidien : Le Synpics monte au créneau et promet de porter l'affaire en justice

Le Syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal est monté au créneau pour déplorer le licenciement de certains travailleurs de Sud communication et Sud quotidien. Selon Ibrahima Khalil Ndiaye le SG du Synpics, cette décision "est une aberration", car poursuit-il, " il y a une contradiction entre les autorités de ce même groupe. " Poursuivant son discours, le Sg du Synpics estime " qu'on ne peut pas sanctionner une personne deux fois pour une même faute. Alors que le licenciement de ces confrères est intervenu avant bien avant la fin de leur mise à pied. " Le Syndicat compte ainsi prendre à bras le corps cette affaire. " Nous porterons le combat et nous apporterons la réponse requise en portant l'affaire en justice ", menace le Syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal lors de son face à face avec la presse...