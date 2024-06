Affaire accaparement de 117 hectares à Kabatoki : Les populations invoquent le Jub, Jubbal, Jubanti de BDF et indexent...

Suite au mouvement d'humeur des jeunes ce matin à Tabatoki, pour dénoncer l'accaparement d'une superficie de plus de cent hectares par une exploitante qui a décidé de les déloger, plusieurs jeunes ont été interpellés. Ainsi, les populations du quartier Kabatoki et environs (Lyndiane et Sing-Sing) ont fait face à la presse pour inviter l'autorité étatique à réagir face à ce qu'elles conçoivent comme étant "une forfaiture des services du cadastre et des impôts et domaines".



Lesquels, estiment-elles, ont octroyé des hectares de terres à une exploitante qui detient un bail au détriment de leurs intérêts. "Les seuls et uniques responsables ce sont les autorités du cadastre, l'urbanisme et des impôts et domaines qui ont facilité les démarches de l'exploitante", a-t-il craché. Selon lui, "laisser une personne faire main basse sur des terres qui permettent à ces populations de survivre est une injustice."



Il s'interroge : "comment peut-on donner des documents à une personne récemment arrivée dans une zone contre une autre (Yaya Diallo) qui avait introduit une demande de bail qui date d'une époque précédant l'arrivée de l'exploitante Awa Sarr? Si les autorités ont accordé l'obtention du bail à cette dernière c'est parce qu'il y a anguille sous roche". L'avenir de plus de 100 promoteurs exploitants de salins qui travaillent avec des centaines de jeunes dans cette zone est en jeu. Une forte délégation de responsables du Pastef dirigé par Abdou César Diouf était venue prêter main forte à ces populations .



"Kabatoki croient au Jub Jubbal Jubanti du Président Bassirou Diomaye Faye et de son PM Sonko et nous les invitons à venir à notre secours", a-t-il lancé.