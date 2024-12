Affaire West African Energy : Samuel Sarr , trois heures d’audition cruciale sous haute surveillance au pavillon spécial

L’affaire West African Energy, impliquant l’ancien ministre Samuel Sarr, franchit une étape décisive. Lundi dernier, dans le cadre de l’instruction menée par le juge du 2ᵉ cabinet, une audition clé s’est tenue au Pavillon spécial. Libération rapporte que cette séance, orchestrée par l’expert Aliou Touré et son sapiteur Cheikh Sadibou Fall, a duré trois heures et s’est déroulée dans des conditions minutieusement encadrées.



Une expertise sous haute supervision



L’audition a mobilisé un dispositif judiciaire rigoureux. Sous l’œil attentif du juge du 2ᵉ cabinet, assisté de son greffier, les experts ont mené un entretien technique et approfondi avec Samuel Sarr. Les avocats de ce dernier, Me Cheikh Ahmadou Ndiaye et Me Dionwar Soumaré, étaient également présents pour garantir le respect des droits de leur client.



Selon les informations recueillies par Libération, les questions portaient sur des aspects techniques précis en lien avec la mission d’expertise confiée aux enquêteurs. L’administration pénitentiaire a, quant à elle, assuré une logistique irréprochable pour garantir la fluidité et la sérénité de cette étape cruciale.



Une instruction qui progresse



Cette audition marque une avancée significative dans une affaire complexe qui retient l’attention de l’opinion publique. Depuis l’ouverture du dossier, le juge du 2ᵉ cabinet fait preuve de diligence pour faire toute la lumière sur les faits. C’est dans ce cadre qu’il a récemment transmis une délégation judiciaire à la Section de recherches, élargissant le champ des investigations.



La méthode et la précision des experts, combinées à la supervision stricte de l’instruction, témoignent de la sensibilité de cette affaire. Comme le souligne Libération, cette audition ne constitue qu’une étape, mais elle est perçue comme un moment clé pour l’éclaircissement des zones d’ombre entourant le dossier.



Un dossier sous les projecteurs



L’affaire West African Energy illustre une fois de plus les enjeux cruciaux de la transparence et de la justice dans les affaires d’État. Alors que les investigations se poursuivent, les prochaines étapes de l’instruction seront scrutées de près, non seulement par les observateurs du secteur de l’énergie, mais aussi par l’ensemble des citoyens désireux de connaître la vérité.



Libération conclut que cette audition, bien que technique, constitue une pièce maîtresse d’un puzzle qui, une fois reconstitué, permettra de faire toute la lumière sur cette affaire sensible. Les regards se tournent désormais vers les prochaines décisions du juge et les éventuelles implications qui pourraient en découler.