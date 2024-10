Affaire ONAS : Pourquoi les marchés « douteux » évoqués par Cheikh Dieng sont-ils ignorés ?

La question persiste : pourquoi les marchés controversés signalés par Cheikh Dieng n’ont-ils pas été examinés en profondeur ? La suite de cette affaire pourrait bien révéler des zones d’ombre au sein de l’ONAS et de l’administration publique sénégalaise.

Convoqué à la Section de Recherches de la Gendarmerie de Colobane, Cheikh Dieng, l’ancien directeur général de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS), a été entendu principalement au sujet de l’affaire des véhicules, tandis que des accusations plus graves ont été zappées.Selon un article du WalfQuotidien, l’audition a été marquée par l’absence de discussion sur les marchés d’entente directe impliquant l’actuel ministre de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye. Les plaintes déposées par Thierno Alassane Sall et son successeur, Séni Diène, concernant ces marchés, qui ont suscité de vives réactions dans le paysage politique, n’ont pas été abordées. Ce silence soulève des interrogations sur les raisons qui ont conduit au limogeage de Cheikh Dieng, alors que le ministre Dièye demeure en poste.Ces événements interviennent dans un contexte où le gouvernement de Bassirou Diomaye prône une rupture avec les pratiques passées. Cheikh Dieng, fondateur du parti Tawfekh Feep et membre de la mouvance présidentielle, se retrouve au centre d’un imbroglio où les marchés « douteux » restent non résolus, continuant d’alimenter la chronique. Les motivations derrière cette omission lors de l’audition, suscitent ainsi des spéculations quant à l’intégrité des enquêtes en cours et à l’éventuelle protection de certains responsables politiques.