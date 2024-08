Affaire ONAS : FEPP TAWFEKH exige des explications au ministre Cheikh Tidiane Dièye

Le bureau politique de fraternité et éthique pour le progrès et la prospérité « Fepp Tawfekh » s’invite au débat du dossier de l’ONAS. Dans un communiqué transmis à la presse, le parti interpelle le ministre de l’Hydraulique et de l’assainissement accusé par l’ex DG de l’ONAS.



« Le bureau politique interpelle une fois de plus le ministre Cheikh Tidiane Dièye sur ces questions cruciales auxquelles le Peuple sénégalais attend encore des réponses de sa part : Pourquoi le ministre s’est-il débiné face au rendez-vous historique exigé par le peuple sénégalais pour assumer personnellement ses responsabilités ? Le ministre Cheikh Tidiane Dièye a-t-il négocié lui-même les contrats de gré à gré avec les entreprises DELTA et VICAS pour les imposer à ONAS ? Pourquoi le ministre Cheikh Tidiane Dièye a-t-il justement choisi les entreprises DELTA et VICAS qui avaient été jugées défaillantes par l’ONAS dans un rapport d’évaluation des performances des entreprises prestataires ? Sur ces questions-là, le Bureau politique de FEPP TAWFEKH attend des réponses personnelles du ministre Cheikh Tidiane Dièye », lit-on dans le communiqué exploité par Dakaractu.



Le mouvement fraternité et éthique pour le progrès et la prospérité (Fepp Tawfekh) reproche au ministre de s’adonner à des pratiques peu orthodoxes. « Le ministre Cheikh Tidiane DIÈYE a abusé de son autorité pour arrêter un marché en procédure d’urgence et le substituer avec un marché de gré à gré au profit de deux entreprises de son choix, à savoir DELTA et VICAS. Le refus de ce dernier d’avaliser cette forfaiture est à l’origine de son limogeage injuste de la tête de l’ONAS », conclut le texte.