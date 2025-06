Affaire Bachir Fofana : "J'ai remarqué que dans ce pays on est en train de jouer avec nos fondamentaux" (Badara Gadiaga)

Lors de l'émission Jakarlo, le chroniqueur Badara Gadiaga a tenu à fustiger l'arrestation de Bachir Fofana, suite à sa sortie sur l'achat de véhicules pour les députés de l'Assemblée nationale.

Après avoir exprimé son soutien à Abdou Nguer, Moustapha Diakhaté, Lat Diop, Tahirou Sarr, Farba Ngom et à Bachir pour son combat pour la liberté d'expression, M. Gadiaga a indiqué que celle-ci doit être protégée dans notre pays au profit de notre démocratie. "L'affaire qui concerne Bachir Fofana..., est beaucoup plus grave. J'ai écrit que le baromètre d'une démocratie c'est une presse libre. J'ai remarqué que dans ce pays on est en train de jouer avec nos fondamentaux. Et pourtant, le Sénégal est connu dans le reste du monde comme étant un pays de liberté et de démocratie, mais j'ai remarqué que des gens se sont levé pour restreindre cette liberté et cette démocratie", a-t-il regretté.

À le croire : "Et pour le cas Bachir Fofana, ce sont les véhicules de El Malick Ndiaye qui sont à l'origine de son arrestation. Des véhicules qui coûtent plusieurs millions de Fcfa au moment où les bourses familiales ont été suspendues au détriment des populations nécessiteuses. Il est alors poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles alors que personne ne sait quelle est la bonne nouvelle?", s'est-il interrogé. Et d'enfoncer le clou : "Ces gens sont ridicules mais ils sont en train de ridiculiser la justice[...].

Il y a des gens qui préfèrent perdre leur liberté que de perdre leur dignité. Bachir là où il est, il doit être fier parce que c'est grâce lui qu'on aura peut être la bonne nouvelle", a-t-il ajouté.

Badara Gadiaga de s'exclamer : "Au même moment qu'est-ce qu'on constate? Nous avons entendu un journaliste proche du pouvoir dire que des DG sont en train de construire des maisons qui dépassent 100 millions de Fcfa. Pour des DG qui ont juste fait 1 an et quelques mois. Mais ils sont en train de construire à coût de centaines de millions. Et pourtant il n'a pas été convoqué par le procureur[..]. Donc, c'est cela la justice du Sénégal? C'est cela le Jub, Jubal, Jubanti? [...]. On dépense des milliards alors que les populations, leurs administrés ont les problèmes les plus élémentaires. Et on continue comme ça à piétiner la liberté des gens...En 2016, c'est Ousmane Sonko lui même qui écrivait sur Facebook pour remercier Bachir Fofana".

"Bachir s'est battu toujours pour la démocratie. C'est vous qui avez changé de position mais pas Bachir Fofana. Bachir reste avec le peuple et défend le peuple", a-t-il conclu.