Affaire 29 milliards PRODAC / Maître Ciré Clédor Ly, avocat de Sonko : « Message urgent à la communauté nationale et internationale »

Sur son chemin du retour, le leader de Pastef s’est vu bloqué à l’entrée du tunnel de Soumbédioune, occasionnant des échauffourées entre ses partisans et les forces de l’ordre. Un de ses avocats, Me Ciré Clédor Ly nous a envoyé une circulaire pour dénoncer cet état de fait.



Nous vous donnons l’intégralité de son message adressé à l’opinion nationale et internationale.



« Le convoi du principal leader de l’opposition est bloqué par des véhicules de combat alignés par les forces de l’ordre au travers de la route. Le but recherché est de faire passer le véhicule de Ousmane Sonko dans le tunnel ce qui serait un risque pour sa vie.



En ma qualité d’avocat de monsieur Ousmane Sonko et de citoyen intransigeant pour le respect des libertés publiques, je demande au chef de l’État Macky Sall, chef suprême des armées et garant de la sécurité nationale de donner l’ordre immédiat aux forces encagoulées, de nous laisser passer.



Les forces de l’ordre ont commencé la provocation et balancent des lacrymogènes sans discernement... »