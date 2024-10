Aéroport de Ziguinchor : Les travaux réalisés à 95% ( Cheikh Bamba Dièye)

L’aéroport de Ziguinchor sera bientôt livré, les travaux sont réalisés à 95%, selon le directeur général de l’AIBD. Cheikh Bamba Dièye a fait cette révélation lors du vol inaugural marquant l’ouverture de la saison touristique au Cap Skirring. "L’AIBD est partie prenante du début de la saison touristique ici au Cap Skirring. Pour une raison simple, parce que l’aéroport de Cap Skirring est une première interface entre le Sénégal et les touristes qui nous viennent un peu partout dans le monde. C’est la raison pour laquelle, nous croyons fondamentalement que le développement de l’aéroport et le développement de l’aéronautique au Sénégal est intrinsèquement lié au développement et à la promotion du tourisme", a expliqué Cheikh Bamba Dièye. Pour lui, cette étape marque le début de la saison touristique pour une durée de six mois.