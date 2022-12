Aéroport LSS : Les temps forts de l’arrivée des Lions de la Téranga

L’équipe nationale de football du Sénégal est arrivée de Doha cet après-midi après avoir été éliminée par l’Angleterre en huitièmes de finale de coupe du monde Qatar 2022. Le comité exécutif de la fédération sénégalaise de football avec à sa tête Me Augustin Senghor et le staff technique, les joueurs de l'équipe nationale du Sénégal ont tous été présents à l’exception de Ilimane Ndiaye, Krépin Diatta et Édouard Mendy. Vêtus de blouson de couleur grise, les champions d’Afrique ont été accueillis par leurs familles, amis et proches, venus massivement les encourager après leur parcours en coupe du monde 2022.