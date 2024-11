Adieu Mame Mass, Excellence Massamba SARRÉ

"Inalilahi wa ina ileyhi rajihoune".Tout le monde comprendra que je commence cet hommage ainsi en rappel à ta foi inébranlable, ton amour pour le Saint Coran, ton attachement à la Sunna et ton ancrage dans la tarikha de Serigne Touba.

Tu es parti pour le voyage céleste mais, ton œuvre, ton utilité sociale et ton patriotisme inscrivent éternellement ta mémoire dans la pierre terrestre.

Mame Mass, le diplomate. Oui, jusqu'au dernier souffle tu as été le diplomate chevronné parti avec des secrets difficilement accessibles au plus grand nombre. Après avoir été, dès les premières heures de l'indépendance, au cœur de la construction de notre belle diplomatie ( Directeur de cabinet de Doudou Thiam, Secrétaire général du Ministère des affaires étrangères, entre autres), tu as été Ambassadeur plénipotentiaire de ton premier poste au Maroc à ta retraite comme Ambassadeur du Sénégal en France. Tu as fait le Maghreb, le proche et le moyen-Orient, l'Asie, l'Amérique et l'Europe ; quasiment tous les continents, au service exclusif du Sénégal.

Tu as été le défenseur des droits inaliénables du peuple palestinien, un des artisans du cessez-le-feu dans la guerre Iran-Irak, entre autres missions sensibles et honorables.

Mame Mass, le Cayorien. Gardien du temple familial, tu as toujours eu le Cayor dans le cœur et Ngalick dans les veines. Tu n'as jamais oublié d'où tu venais et c'est d'ailleurs pour cela que tu as toujours su qui tu étais. Entre Ngalick, Thilmakha, Ndemene, Keur Madiop, Niakhene, aucun coin ne manque de preuves de ton œuvre gigantesque et de ta générosité légendaire.



Mame Mass, l'universel.Tu fais la fierté de toute une famille, de toute une contrée, de tout un pays. De plus, tu es une référence pour plusieurs peuples surtout ceux opprimés. Cette dimension nous dépasse parce que rien venant de toi ne pouvait laisser apparaître cette privilégiée position dans l'échiquier international. En effet, tu ne t'en vantais jamais et pourtant, il y avait de quoi s'en glorifier. L'humilité et la modestie furent tes meilleurs compagnons en référence à ton père Denango le généreux et surtout en phase avec tes frères Mamadou SARRÉ, l'homme du Canton de Pekesse, Abdoulaye SARRÉ le rigoureux inspecteur des impôts et Domaines, Serigne Massamba le brillant opérateur économique, Serigne Modou, le colonel des Douanes, tous grands serviteurs de cette belle Nation.

Repose en paix, Grand-père et puisse Dieu inviter ton âme au paradis.

Ton bien-aimé petit-fils Mamadou KASSE