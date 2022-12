Actes de violence à l'Assemblée nationale: Le procureur ordonne l'arrestation des deux députés du PUR...Massata Samb et Mamadou Niang activement recherchés.

Le procureur de la République s'est finalement auto-saisit en ordonnant l'arrestation de Massata Samb et de Mamadou Niang.

Selon une source de Dakaractu, les deux parlementaires sont présentement activement recherchés, après les actes de violence qui se sont produits à l'hémicycle.

En effet, les deux députés du PUR ont été vus dans une vidéo à l'assemblée nationale en train de malmener leur collègue Amy Ndiaye GNIBY en la giflant et en lui donnant un coup de pied dans le ventre.

L'on se souvient également de deux autres événements tragiques impliquant des membres du PUR. L'un s'est produit en février 1994 à Dakar, après l'arrestation et l'inculpation de Serigne Moustapha Sy. 06 policiers y avaient perdu la vie avec des blessés du côté des manifestants et plus de 150 membres du mouvement Mourtarchidine arrêtés. L'autre événement a eu lieu en 2019 à Tambacounda où des violences meurtrières ont été notées occasionnant l'arrestation de 26 éléments en charge de la sécurité du PUR...