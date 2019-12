Accord de prêt : La BAD injecte 41 milliards de FCFA dans la DER pour financer les projets

La signature d’un important accord de prêt pour financer la phase 1 de l’appui et la valorisation des initiatives entrepreneuriales des femmes et des jeunes (PAVIEI) vient de s’opérer. Ainsi, 62 ,8 millions d’euros, soit 41 ,4 milliards de FCFA sont injectés dans la délégation de l’entrepreneuriat rapide (DER). Ceci est le fruit d’une importante coopération entre la banque africaine de développement (BAD) et le Sénégal. Malgré les efforts fournis par l’État du Sénégal à travers la DER, pour soutenir les projets des jeunes, Serge N’guessan, le directeur général adjoint de la BAD pour l’Afrique de l’Ouest soutient que le problème lié à l’accès au financement persiste toujours. C’est pourquoi il affirme « l’ambition de la banque va au-delà du financement du présent projet qui en réalité s’inscrit dans le cadre d’un appui programmatique dont il marque la première phase... »