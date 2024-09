Accident entre Ndangalma et Khombole : La tutelle liste les causes et annonce l'accélération des projets de vidéo-verbalisation

Le ministère des infrastructures et des transports terrestres et aériens s’est fendu d’un communiqué de presse pour présenter ses condoléances aux familles et aux proches des victimes suite à l'accident survenu hier aux environs de 05h30 sur la RN3 plus précisément dans la commune de Ndangalma. »



Selon l’autorité de tutelle « ce drame nous rappelle, une fois de plus, que l’imprudence, la négligence, l’excès de vitesse et le non -respect des règles élémentaires du code de la route sont des causes récurrentes d’accidents mortels ».



Face à cette situation, « une enquête est en cours pour situer toutes les responsabilités et appliquer les sanctions nécessaires ».



« En attendant l’organisation des états généraux prévue à la fin de ce mois, le Ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens travaille en étroite collaboration avec le Ministère des Forces armées et le Ministère de l’Intérieur et de la sécurité publique pour intensifier les contrôles routiers, et accélérer les projets de vidéo-verbalisation ainsi que la modernisation des centres de contrôle technique.



A l’approche du Gamou, le ministre tient à rappeler à tous les conducteurs et usagers l’importance de respecter rigoureusement le code de la route, afin d’assurer la sécurité de tous les citoyens », lit-on dans le document.