Accès au logement, obtention des passeports et les politiques publiques : chapelet de doléances du député Ibrahima Diop au ministre des finances

La diaspora n’est pas bien prise en compte dans les politiques publiques déclinées par le chef de l’État, Macky Sall, c’est du moins l’avis du parlementaire représentant les sénégalais de l’Europe du centre, Ibrahima Diop, qui plaide pour l’implication de la quinzième région. « Nous avons l’impression que les politiques publiques sont essentiellement pour les sénégalais ici au Sénégal. Si nous prenons en compte la problématique des logements et des passeports, nous assistons à un véritable casse-tête des sénégalais de l’extérieur. Je pense qu’il est temps que vous preniez en compte ces problématiques qui persistent depuis des années », a insisté le député.



Ibrahima Diop de féliciter le ministre des finances et du budget à l’instar de ses collègues députés qui lui ont décerné une bonne note pour son comportement depuis le début de la plénière et son professionnalisme.