Accès à l'eau, résilience économique en Afrique : Le contenu du tête à tête entre le président Macky Sall et David Malpass.

En visite à Dakar dans le cadre du Forum mondial de l’eau, le président de la Banque mondiale a été reçu par le président Macky Sall au palais présidentiel. Lors de ce tête à tête entre les deux hommes, plusieurs questions ont été abordées, notamment l’accès à l’eau tant du point de vue de la qualité que de la quantité, ainsi que la résilience économique en Afrique face aux effets de la pandémie covid-19 et la crise ukrainienne.



Lors de la conférence de presse conjointe qu’ils ont animée au terme de leur rencontre, le président Macky Sall a salué l’accompagnement de la Banque mondiale pour le financement de plusieurs projets phares du gouvernement.



Prenant la parole à son tour, le président du groupe de la Banque mondiale, David Malpass s’est réjoui de la réalisation d'importants travaux et projets dans la capitale et qui entrent dans le cadre de la coopération entre le gouvernement sénégalais et la Banque mondiale. Il réitère également la disponibilité de la Banque mondiale à accompagner l’État du Sénégal dans ses projets et programmes de grande envergure pour les populations…