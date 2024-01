Abus de confiance : Un agent d'Africa satellite télévision poursuivie pour détournement de plus de 60 millions

Devant le prétoire, le mis en cause a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Par contre, il conteste le montant avancé. "C'est un montant de 13 millions de francs Cfa. Au mois de novembre, il y avait un approvisionnement de 9 millions de nos francs. Ainsi, j'ai versé les cinq (5) millions à un certain Diabira qui m'avait promis un visa au Canada. Je l'ai connu au mois d'août lorsqu'il venait régulièrement à l'agence et je lui remettais l'argent inconsciemment", se dédouane-t-il.



Concernant les reçus, il déclare qu'il n'y a pas sa signature. "L'argent qu'on me remettait, on me demandait d'approvisionner les agences. Il est impossible de détourner autant d'argent car, il n'y a aucune vérification journalière", a-t-il laissé entendre.



À son tour, le représentant d'Africa Satellite télévision (AST) a déclaré que Mamadou Dièye est un responsable de caisse de transfert de l'agence des Maristes. Selon lui, le prévenu recevait de l'argent d'approvisionnement ainsi, à la date du 22 novembre, le trésorier a remarqué que l'agence ne faisait pas de remontée. "La cheffe d'agence a dit l'avoir fait. Dans ces circonstances, elle a remarqué qu'un approvisionnement de 9 millions n'a pas été répertorié alors que Dièye a signé avoir reçu, mais n'a pas versé. J'ai fait le déplacement moi-même à l'agence et il a avoué son crime avant de rembourser la somme de trois (3) millions en promettant de verser le reste", dit-il avant de souligner que le préjudice dépasse 100 millions de juillet 2022 à novembre 2023.



Prenant la parole, Me Alassane Abou Diallo, conseil de la partie civile, révèle que le prévenu a détourné un montant de 61 millions 206 mille 852 de francs Cfa. "Le mis en cause reconnaît avoir reçu l'argent, mais il ne l'a pas versé. Il y a plusieurs signatures qui l'attestent. Mieux, à l'enquête, il a dit qu'il ignorait combien a été remis à Diabira. Il s'est octroyé des prêts, et il a joué au Pari-foot", a souligné la robe noire qui demande le remboursement de 61 millions ou expertise.



Lors de son réquisitoire, le représentant du ministère public a souligné que le



mode opératoire du prévenu est extrêmement dangereux. "Imaginez tous les parents qui travaillent à l'entreprise qui peut se retrouver avec des cessations de paiement", dit-il avant de requérir 1 an ferme contre Mamadou D.



Son conseil Me Baba Diop estime que le procureur a été sévère et demande la clémence.



Finalement, il a été déclaré coupable et condamné à 6 mois de prison ferme. À cet effet, le tribunal a ordonné une expertise pour déterminer les manquants afin de déterminer les dommages et intérêts.