Abdourahmane Diouf fait les yeux doux à Idy: « La logique politique voudrait qu’il soutienne ma candidature…Je lui ai donné mes plus belles années en politique »

C’est pendant de bonnes minutes et sans langue de bois que l’ancien collaborateur politique du président du parti Rewmi s’est largement exprimé sur les brûlantes questions d’actualité. Le Dr Abdourahmane Diouf, pour ainsi le nommer puisque c’est avec lui que la convention des jeunes reporters du Sénégal à travers sa tribune mensuelle dénommée « Ndogou Débat » a eu à échanger ce samedi, à été interpellé sur le parti Rewmi et son président Idrissa Seck.



Le candidat à la prochaine présidentielle est formel lorsqu’il a été interpellé sur la question d’un éventuel retour à Rewmi. « Je pense que c’est au président Idrissa Seck de venir soutenir ma candidature. J’ai donné à Idrissa Seck mes plus belles années en politique. Je considère qu’il y’a des passerelles possibles et que je suis, modestement, le meilleur le profil… » indique l’ancien responsables des cadres du parti Rewmi qui, d’ailleurs semble nostalgique des moments passés dans cette association où il a passé une bonne partie de sa jeunesse politique: « Je respecte bien ce parti. Idrissa Seck m’a beaucoup aidé pendant huit ans. Toutefois, je tiens à préciser que je ne suis pas un héritier politique. S’il s’agissait d’héritage, je ne serai jamais sorti du parti Rewmi. Donc, dans ma mentalité de conquête, je ne suis pas un héritier » considère celui qui a coordonné le programme du candidat Idrissa Seck en 2019 et qui semble faire les « yeux doux » à son ancien mentor.