Abdoul Mbaye sur l'interprétation de la loi d'amnistie : " Quand on est contre une loi, on l'abroge dès que possible..."

Le leader de l'Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT), Abdoul Mbaye, a donné son point de vue sur la polémique au sujet de l'abrogation totale ou partielle de la loi d'amnistie de 2024.

Selon l'ancien Pm, "quand on est contre une loi on l’abroge dès que possible, la maintenir en facilitant son interprétation signifie que l’on y tient", a-t-il laissé entendre. Toutefois, il conseille au nouveau régime de faire voter une nouvelle loi conforme à leur objectif. "Abrogez la loi d’amnistie de 2024 et votez-en une autre conforme à vos objectifs. Ne pas oublier de se faire conseiller par les institutions compétentes", a ajouté le leader politique sur sa page Facebook.