‘’Abdou Ndukur Kacc Ndao était un monsieur séduisant à tout point de vue’’ (Nouha Cissé)

Suite au rappel à Dieu, le Vendredi 06 septembre 2024, du Pr Abdou Ndukur Ndaw, le monde intellectuel et académique sénégalais est en deuil. Abdou Ndukur Kacc Ndao a consacré une grande partie de sa carrière à l’exploration des traditions, des structures sociales et des dynamiques de changement au sein de la société sénégalaise et africaine en général. Acteur remarquable dans le processus de paix en Casamance, sa disparition a suscité des réactions d’acteurs de paix en Casamance.



C’est à l’image du Pr Nouha Cissé, historien, ancien proviseur du lycée Djignabo de Ziguinchor et membre du groupe de réflexion pour la paix en Casamance (GRPC). Ce dernier de soutenir que ’’Abdou Ndukur Kacc Ndao était un monsieur séduisant à tout point de vue’’.

‘’J'ai appris avec tristesse et une profonde douleur le rappel à Dieu de Abdou Ndukur Kacc Ndao. Abdou était un monsieur séduisant à tout point de vue : une intelligence fine, une générosité légendaire dans le partage du savoir, un maître dans la recherche/action dont les travaux en Basse Casamance et en pays Bassari et Bedick font autorité. Dans ces terroirs, Abdou était comme le "poisson dans l'eau". Mais c'est surtout l'intérêt porté sur la question du déminage de son terroir d'adoption, le Kassa, et par ricochet son implication dans le processus de pacification du conflit de Casamance que je l'ai côtoyé’’, confie M. Cissé.

Dans le processus de paix en Casamance notamment dans le Kassa et ailleurs, le compagnonnage du regretté Abdou Ndukur Ndao et Nouha Cissé a porté ses fruits.

‘’Il m'a fait l'amitié fraternelle du partage et de l'accompagnement des initiatives à cet effet. Depuis quelques temps, il s'échinait à la mobilisation communautaire de son Kassa de cœur pour le déminage, notamment la dépollution du Parc National de Basse Casamance. Tout ce qu'il entreprenait l'était avec méthode, dans la plus grande rigueur et dans la plus grande transparence. Et c'était toujours avec ses ressources propres. Je devine l'ampleur de la peine, de la consternation et du sentiment de grand vide consécutifs au rappel à Dieu du cousin émérite. Que Le Tout Puissant accueille Abdou Ndukur Ndao, le frère, ami et camarade au Paradis. Condoléances émues à tous’’, conclut le Pr Nouha Cissé.