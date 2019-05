ATTAQUES CONTRE TOUBA / Les ultimes avertissements de Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre à l'encontre des agresseurs...

Pour ce qui est de cette vague d'attaques essuyées au quotidien par la confrérie mouride et perpétrées par des prêcheurs via médias classiques et réseaux sociaux, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre estime que la coupe est pleine. Il l'a fait savoir ce mercredi dans sa résidence de Guédé alors qu'il rapportait la déclaration officielle du Khalife général des Mourides subséquemment aux meurtres récemment enregistrés au Sénégal.



Le Mbacké-Mbacké qui rappelle que : "Nul n'a le droit de s'attaquer à la foi des personnes'', précise que '' cette manière de faire ne rime pas avec stabilité. '' Ainsi, insiste-t-il : '' Que ceux qui le font sachent que leurs exactions font mal. Ils sont très loin de pouvoir fragiliser la foi des disciples Mourides. Si ces attaques continuent, cette paix à laquelle nous tenons tant pourrait subitement devenir précaire. ''



Au nom du Khalife, il ne manquera pas, par ailleurs, de saluer la famille de Serigne Touba, qui depuis la disparition de Serigne Sidi Mokhtar Mbacké, lui a témoigné soumission et fidélité jusqu'à s'approprier la construction de l'Université Cheikh Ahmadou Bamba.