ASC Ville de Dakar : « Une envie de bien faire qui a viré à la précipitation », déplore coach Libasse Laye

Bien que l'ASC Ville de Dakar ait perdu contre Petro de Luanda, l'entraîneur Libasse Laye a adopté une attitude claire et constructive suite au match. Il a commencé par féliciter la performance de l'adversaire, avant d'aborder les deux facettes présentées par son équipe : une première moitié du match peu convaincante suivie d'une seconde moitié bien plus prometteuse.







« C'est une rencontre à double orientation. » « Nous devons aborder le match de demain comme nous avons terminé celui d'aujourd'hui », a-t-il affirmé, persuadé que ses joueurs peuvent vite se relever . Laye a mis l'accent sur l'importance de rectifier les lacunes tant offensives que défensives, tout en exhortant ses joueurs à faire preuve de davantage de patience et de rigueur dans leurs choix tactiques. Il admet que les erreurs constatées, en particulier liées aux précipitations et à l'improvisation, sont le résultat d'un désir ardent de bien faire. « Nous avons légèrement confondu rapidité et imprudence », a-t-il précisé. Dans le domaine défensif, l'agressivité parfois mal contrôlée a ouvert des failles, rendant l'équipe vulnérable aux ripostes de ses adversaires. « Il a souligné que 'prendre des risques' est inévitable quand on défend de manière agressive ». Ne disposant pas du temps pour travailler la psychologie de ses joueurs, il compte sur l'énergie positive de la seconde période comme fondement pour préparer le match suivant. Une chose est certaine : le coach espère une réponse vigoureuse de ses joueurs pour éviter un autre échec.