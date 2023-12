APR: Macky Sall convoque le conseil national (CN) du parti ce jeudi

des statuts et du règlement intérieur à l’investiture du candidat du Parti, au conseil national (CN) du parti au King Fahd Palace à partir de 15h.







Ainsi, le Secrétariat Exécutif (SEN) appelle tous les membres de l’instance, responsables, militants et sympathisants à une mobilisation pour la réussite de ce Conseil national, qui constitue une étape importante dans la vie du Parti et la marche vers la préparation du scrutin 25 février 2024.







Dans ce communiqué relatif à la préparation de ce conseil, le Secrétariat Exécutif National (SEN) se félicite de l’engouement remarquable autour du candidat depuis l’annonce de son choix par la Coalition BBY et la Grande Coalition de la Majorité Présidentielle, « pour ses compétences, sa maitrise du Plan Sénégal Emergent et son caractère rassembleur ».



Le SEN appelle toutes ses instances du Parti à maintenir et à amplifier cette admirable animation à la base, enclenchée à l’entame de la campagne de parrainages, en vue de poursuivre et de consolider « la dynamique victorieuse de la Majorité présidentielle ».







Le Conseil National (CN), est composé de délégués des délégations départementales et des délégations des Sénégalais de l'extérieur, des organismes Internes et organismes affiliés, des coordonnateurs des conventions régionales, de l'ensemble des membres des instances nationales du parti, des parlementaires, des présidents de conseil régional et des maires membres du parti.