AL-DUHAIL : Avec quelles stars mondiales Youssouf Sabaly va-t-il évoluer ?

C'est désormais officiel : Youssouf Sabaly a signé avec le club qatari d'Al-Duhail et évoluera sous les ordres de l'entraîneur algérien Djamel Belmadi. Ce que beaucoup ignorent peut-être, c'est aux côtés de quelles stars du football mondial il jouera la saison prochaine.



D'emblée, il est important de signaler qu'il retrouvera un ancien coéquipier de Sadio Mané : Philippe Coutinho, l'ex-joueur du FC Barcelone et de Liverpool.



Al-Duhail a également renforcé son effectif avec d'autres noms prestigieux. Le club a récemment accueilli Hakim Ziyech, le talentueux meneur de jeu marocain qui évoluait auparavant à Chelsea, ainsi que Benjamin Bourigeaud, ancien pilier du Stade Rennais.



Le club qatari a également enregistré l'arrivée de Luis Alberto, ex-meneur de jeu de la Lazio, et de Marco Verratti, qui a quitté Al-Arabi après deux saisons.



Ces acquisitions de taille témoignent de l'ambition d'Al-Duhail de rester compétitif sur la scène nationale et internationale, et promettent à Youssouf Sabaly d'évoluer au sein d'une équipe composée de joueurs de renommée mondiale.