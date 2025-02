AG élective de la Jeanne d’Arc : Joseph Gabriel Sambou, nouveau président de la Vieille Dame

L’Assemblée Générale élective de la Jeanne d’Arc s’est tenue ce samedi dans les locaux du Collège Sacré-Cœur. À l’issue du vote, Joseph Gabriel Sambou a été élu président du club, marquant ainsi le début d’une nouvelle ère pour la JA.



Le comité directeur, installé le même jour, se distingue par sa diversité et son dynamisme, réunissant des personnalités influentes issues de divers horizons. Parmi elles, on retrouve Marie Amélie Lopez Sakho, Ali Sarr, Mbaye Ngom, Pape Sidy Haris, Madické Diop et David Diadhiou. À leurs côtés, 26 nouveaux membres font leur entrée, dont Lamine Mboup (Gutenberg) et Birame Sy (Malick Sy Souris).



L’équipe intègre également des figures du monde des affaires, à l’image d’Aziz Ngom, administrateur de sociétés et PDG d’Afric Azote et Stia, un homme d’affaires proche de l’ancien président Abdou Diouf et de la famille Sy de Tivaouane. Adama Bèye, entrepreneur très engagé dans le social et le développement de la jeunesse, et Joseph Lopez, issu d’une lignée de champions d’Afrique en basket, viennent renforcer cette dynamique.



Un équilibre entre expérience et renouveau marque cette nouvelle équipe, avec une touche de jeunesse incarnée par Moustapha Biteye et Adama Bèye, deux jeunes entrepreneurs du secteur privé. Par ailleurs, des personnalités influentes comme Serigne Mboup de la SAR et l’ancien ministre Serigne Mbacké Ndiaye apportent leur expertise et leur réseau au projet.



Avec cette composition équilibrée et ambitieuse, la Jeanne d’Arc se dote d’une équipe prête à insuffler une nouvelle dynamique au club et à construire un avenir prometteur.