AFROBASKET 2025 – Les Lionnes du Sénégal renversent la Côte d’Ivoire et filent en demi-finale

Dans un quart de finale haletant disputé au Palais des Sports de Treichville, les Lionnes du Sénégal ont arraché leur qualification pour les demi-finales de l’Afrobasket féminin 2025 en battant la Côte d’iVoire sur le score de 66 à 60. Un match marqué par une première mi-temps difficile pour les Sénégalaises, dominées par des Ivoiriennes survoltées, portées par leur public.



Un match à deux visages…



Les deux premiers quart-temps ont été à l’avantage des Éléphantes, qui ont imposé leur rythme et profité des pertes de balle sénégalaises pour creuser l’écart. Mais les Lionnes, loin de céder, ont montré un sursaut d’orgueil remarquable dans la seconde moitié du match.



Sous la houlette du coach Otis Hughley Jr., le collectif sénégalais s’est réorganisé tactiquement, resserrant sa défense et accélérant le jeu en transition. Le tournant du match est venu dans le troisième- quart temps

.



Cierra Dillard, l’architecte du réveil



La meneuse Cierra Dillard, déjà précieuse lors des phases de groupe, a été époustouflante dans ce match décisif. Avec ses passes millimétrées, ses interceptions clés et sa gestion du tempo*, elle a incarné le leadership dont le Sénégal avait besoin. Elle termine la rencontre avec 17 points, 6 passes décisives et 4 rebonds, confirmant son rôle central dans la quête du 12ᵉ sacre continental des Lionnes.