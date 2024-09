AFFAIRE COD - Darou Moukhty manifeste ses regrets, scande sa frustration, épargne Diomaye et Sonko et réclame justice pour Bamba.

Les déclarations de Cheikh Omar Diagne continuent de provoquer des réactions colériques en milieu mouride. Alors Massalik Al Jinan se prépare à recevoir vendredi un monde exceptionnel, Darou Moukhty a déjà tapé sur la table. La présence nombreuse de gendarmes n’a pas empêché à la famille de Boroom Darou de tenir son point de presse et de faire part de son amertume. La position de Serigne Cheikh Astou Faye Mbacké est sans appel. Prenant la parole , il a préconisé une riposte vigoureuse, estimant que l’affront a été énorme et que le bon disciple n’a pas le droit de rester les bras croisés. Quant à Serigne Ousmane Mbacké Ibn Baye Cheikh Khady, il précisera que la justice doit s’autosaisir pour mettre un terme à cette vague de protestations. Il invitera à éviter toute velléité de politisation de l’affaire.



Au parloir , Serigne Mame Mbaye Guèye Sylla, pour ce qui le concerne , a rappelé que « tous les ennemis de Serigne Touba , tous ceux qui l’ont combattu ont perdu et ont fini par tomber dans la déchéance ». Il poursuit. « Omar Diagne ne sera pas l’exception. Des gens sont sortis pour essayer de tromper les mourides en leur disant que les sorties de ce monsieur datent de 2016. Je signale que la déclaration dans laquelle il fait allusion aux écrits de Serigne Touba datent de août 2024. Que ceux qui disent que ce n’est pas indiqué de se battre pour Serigne Touba ne nous fassent pas perdre du temps parce que eux-mêmes se battent pour leurs lutteurs ou pour leurs équipes de football. Je continuerai à me battre pour Serigne Touba ».