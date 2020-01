ADEM : Un air de visite d'évaluation après financement...

Une forte délégation sous la houlette du vice-président de l’assemblée nationale française s’est rendue hier mardi 29 Janvier 2020 dans les locaux du collège d'enseignement moyen de Hann pour apprécier la construction et l’état de cet établissement qui est un don de la France. Inauguré il a deux ans jour pour jour par les présidents Macky Sall et Emmanuel Macron, le vice-président de l’assemblée nationale française, à l'issue de sa visite s'est déclaré satisfait de la construction et du bon niveau d’entretien de cet établissement.