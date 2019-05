ACTU-SANTÉ / KYSTES ET FISTULES... Des drames plus que des malformations physiologisiques... Dans la chaleur d'une chambre opératoire

Du badigeonnage à la bétadine qui est l'activité préparatoire première à la dernière suture en passant dans le détail des gestes les plus pointus, Dakaractu vous plonge dans la chaleur d'une chambre d'opération chirurgicale. Quand une intervention chirurgicale d'une quarantaine de minutes est caractérisée par une précision scientifique de chaque acte, où le souffle inutile est interdit au risque d'empiéter sur la marge d'erreur qui est de zéro, l'on comprend aisément le degré de complexité de chaque manipulation. Dans ce numéro de Actu-Santé, on aura eu beaucoup de pression et au sortir de la séance, le service ORL pédiatrique du centre Alber Royer, jadis mystérieux, semble avoir livré quelques uns de ses secrets.