À quel match s'attendre face au Burkina ? : L’analyse tactique de l’adversaire des Lions par Mohamed Ghandour

Avant Sénégal-Burkina, Dakaractu vous propose une analyse tactique de l'adversaire qui se dressera face à Sadio Mané and co.



Place aux Etalons du Faso, sixième rival de l'équipe du Sénégal, dans la CAN Cameroun 2021. Une confrontation qui apparaît déséquilibrée sur le papier aux yeux de Mohamed Ghandour, elle semble l’être encore plus si l’on tient compte du classement FIFA.



Dans le dernier carré, le Sénégal a beau avoir un statut de favori et le consultant de la RTS se réjouit que l’équipe de Aliou Cissé affronte le Burkina plutôt que le Cameroun ou l’Egypte en demi-finale.