7e Édition du Gingembre Littéraire : Gorgui Wade Ndoye dévoile la liste des parrains

Il reste moins de 60 jours avant le début de la 7ème Édition du Gingembre Littéraire, prévue du 27 au 29 novembre à Saint-Louis, autour du thème "Migration et Souveraineté Alimentaire sous le prisme du changement climatique". L'Initiateur de cette rencontre, le journaliste El Hadji Gorgui Wade Ndoye annonce d'ores et déjà, la présence de trois ministres de la République à savoir :
- Ambassadeur Cheikh Niang, Ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur
- Dr. Mabouba Diagne, Ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage.
- Dr. Abdourahmane Diouf, Ministre de l'Environnement et de la Transition écologique.
L'Édition 2025 verra également la participation d'une diplomate européenne, son excellence Laure Huberty, ambassadeure du Grand Duché de Luxembourg.
Le professeur Aly Tandian de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis est le président du comité scientifique de ce colloque de haut niveau, renseigne notre confrère, Gorgui Wade Ndoye, journaliste accrédité auprès de l'Onu.
Autres articles
-
Lutte : Boy Niang et Reug Reug s’affrontent le 1er janvier 2026, un choc de titans attendu
-
🛑DIRECT]Défi : ouverture explosive entre géants / Boy Niang vs Reug Reug, Talfa vs Niang Bou Ndaw …
-
Miss Univers 2025 : Ndèye Ngoné Diagne portera les couleurs du Sénégal
-
L1 : le PSG domine Auxerre 2 à 0 et reprend la tête du championnat
-
Espagne : l'Atlético Madrid terrasse le Real avec un doublé d'Alvarez (5-2)