7e Édition du Gingembre Littéraire : Gorgui Wade Ndoye dévoile la liste des parrains

Il reste moins de 60 jours avant le début de la 7ème Édition du Gingembre Littéraire, prévue du 27 au 29 novembre à Saint-Louis, autour du thème "Migration et Souveraineté Alimentaire sous le prisme du changement climatique". L'Initiateur de cette rencontre, le journaliste El Hadji Gorgui Wade Ndoye annonce d'ores et déjà, la présence de trois ministres de la République à savoir :

- Ambassadeur Cheikh Niang, Ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur

- Dr. Mabouba Diagne, Ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage.