6ème ANNIVERSAIRE DE LA JOURNEE DE LA VICTOIRE : Discours de la Coordinatrice de la COJER Thérèse Faye Diouf

Monsieur le Premier Ministre,

Madame la Présidente du CESE

Monsieur le Ministre d’Etat,

Mesdames et Messieurs les Ministres,

Honorables Députés,

Distingués Hauts Conseillers et Conseillers,

Mesdames et Messieurs les Présidents et Directeurs de Sociétés,

Mesdames et Messieurs les membres du SEN de l’APR,

Distingués Alliés et Partenaires de la Coalition Bennoo Bokk Yaakaar,

MES TRES CHERS AMIS ET CAMARADES DE LA COJER,

Les prochains Manuels d’Histoire retiendront que le 25 Mars 2012, une Coalition de Patriotes Démocrates et Républicains, sous le nom de Benno Bokk Yaakaar, avait remporté une Election Présidentielle, à travers un exceptionnel plébiscite.

La victoire de Macky Sall, Candidat de la Coalition Bennoo Bokk Yaakaar ce jour là, était celle d’un peuple uni dans le rejet de pratiques malsaines, de cruelles et mortifères politiques antisociales d’un pouvoir antipopulaire, de piétinements permanents de l’Etat de Droit, de l’abandon des Principes et Valeurs de la République, de l’affaissement de tous les Secteurs d’Activités, de la mise à mort de notre vivre – ensemble, de l’effritement de nos positions internationales et de l’arrogance ostensiblement étalée. Bref, des tares qu’aucun glossaire ou dialecte de n’importe quelle langue du monde, ne saurait exprimer suffisamment éloquemment.

Cette victoire était, particulièrement, celles des Femmes et, surtout des Jeunes du Sénégal, dont vous autres, Jeunesses de Bennoo Bokk Yaakaar, en première ligne !

Monsieur le Premier Ministre, Très Chers Camarades,

Si le 25 mars 2012 est inscrit dans le marbre, c’est aussi parce qu’il aura été un moment magique et unique, un inédit dans la grande Histoire nationale du Sénégal. Jamais, en effet, dans notre pays, Président n’a été élu à 65%, jamais Président n’a disposé d’une légitimité populaire d’une aussi grande ampleur.

En somme, la victoire du 25 Mars 2012 a consacré la mobilisation maximale des forces sociales et nationales vives du Sénégal et témoigné de l’unité des Républicains et Démocrates pour mettre fin aux graves périls mettant en danger notre pays et bouchant son avenir.

Aujourd’hui, en célébrant pour la 6ème fois, cette grande Journée de la Victoire, celle de la République retrouvée et de l’Etat de Droit réhabilité, nous réaffirmons avec force, la vitalité de la Coalition Bennoo Bokk Yaakaar et affichons notre grande fierté quant aux brillants résultats engrangés par le Gouvernement de Bennoo Bokk Yaakaar dirigé par le Premier Ministre MAHAMMAD BOUNE ABDALLAH DIONE matérialisant la Vision et les Décisions du Président Macky SALL.

Du reste, notre fierté est d’autant plus grande que l’écrasante majorité du peuple sénégalais converge avec nous dans cette appréciation des exceptionnelles Réalisations effectuées au Sénégal depuis l’avènement du Président Macky SALL au pouvoir.

Cette appréciation se vérifie, en effet et de manière irréfutable, à travers cette vérité que la Coalition Bennoo Bokk Yaakaar a remporté, de façon nette et sans équivoque aucune, toutes les Elections qui se sont tenues au Sénégal depuis 2012 !!

Monsieur le Premier Ministre, Très Chers Camarades,

Comment en saurait – il être autrement ? Comment le grand peuple du Sénégal pouvait – il ne pas adouber et soutenir le Président Macky SALL et le Gouvernement de Bennoo Bokk Yaakaar ?

Dites – moi, Très Chers Camarades, n’est – il pas vrai que le Président Macky Sall est, par excellence, l’incarnation achevée du « YËRËM ASKAN WI », lui qui a inscrit sa logique politique dans la réduction des Inégalités sociales à travers des actes forts, par lui posés et que confirment : la baisse stabilisée sur 06ans, des denrées de 1ère nécessité, la Loi d’Orientation Sociale avec en ligne de mire, la Carte d’Egalité des Chances qui réhabilite 15% de nos Compatriotes que sont les Handicapés, la revalorisation des Pensions de retraite, une fiscalité avantageuse pour les Fonctionnaires, l’électricité garantie en permanence et dont le prix a baissé de manière sensible, une Politique nouvelle en faveur de la Diaspora…et je pouvais continuer !

Encore, encore et encore plus, pour les Sénégalais. C’est cela la Gouvernance sociale sous Macky Sall.

Très Chers Camarades,

Jamais dans l’histoire de notre pays, des efforts d’une tonalité et d’une intensité aussi fortes que celles imprimées par le Président Macky Sall, n’ont été accomplis sur le front social et au service de toutes les catégories et couches sociales.

Qui oserait nier que la CMU et les BSF, le PUDC, PROMOVILLES, le PUMA, sont des innovations majeures et exceptionnelles, jamais expérimentées au Sénégal ?

Ah Oui, Si, SI, le Prince de la Parole, l’Enchanteur Merlin des Tropiques, a essayé de le faire dans une généralité verbale qui traduit sa nouvelle Religion, qui est le Nihilisme. Mais, vous en conviendrez avec moi, nul besoin de disserter sur notre Lucky LUKE national dont la langue est plus rapide que son ombre !!!

Dites – moi, Très Chers Camarades, n’est – il pas vrai, qu’en 06 ans, le Président Macky Sall et le Gouvernement de Bennoo Bokk Yaakaar, dans les domaines – clés des Infrastructures, de l’Ecole et de l’Agriculture, ont accompli des pas qualitatifs rarement égalés dans notre histoire nationale ?





Très Chers Camarades,

Aujourd’hui, nous sommes à quelques mois de la Présidentielle du 24 Février 2019. Grandes sont les responsabilités des Jeunesses de la Coalition Bennoo Bokk Yaakaar, pour réussir le pari de réélire, avec un éclat particulier, leur Candidat, cette figure centrale porteuse d’une Vision qui garantit l’avènement de notre pays à l’Emergence, qu’est le Président Macky Sall.

Mais, quand je lève mes yeux sur les présents dans cette Salle et confirmant ce que je ne cesse de voir sur le terrain dans tous les Départements et dans la Diaspora, je puis certifier que le doute n’est point permis, que la victoire est déjà acquise.

C’est pourquoi, Monsieur le Premier Ministre,

Dites au Président de la République, que les Jeunesses Républicaines et celles de toutes les composantes de la Coalition Bennoo Bokk Yaakaar, ont réussi leur TER, c’est – à – dire qu’elles Travaillent Ensemble pour Réussir.

Dites au Président de la République, que les Jeunesses de la Coalition sont en ordre de bataille, prêtes pour le combat, sûres de leurs forces et confiantes en leur victoire finale.

Dites au Président de la République, que les Jeunesses de la Coalition sont fières du Bilan de leur Gouvernement et saluent la création de la Délégation pour l’Entreprenariat Rapide traduisant sa volonté de favoriser l’Emploi des Jeunes et des Femmes.

Dites au Président de la République, que la célébration de cette Journée de la Victoire, marque le début de notre précampagne, celle qui s’appliquera à démontrer que « le Sénégal de Tous, par Tous et pour Tous » est une réalité incontestable sous son règne.

Dites au Président de la République, que les Jeunesses de la Coalition confectionneront un Plan d’Actions dans les prochains et attendent de lui, comme par le passé, un accompagnement à la hauteur de ses ambitions.

Dites au Président de la République, que les Jeunesses de la Coalition Bennoo Bokk Yaakaar, lui témoignent, si besoin en était encore, leur loyauté sans faille et leur profond attachement, à sa personne et aux magnifiques politiques qu’il déroule, pour que triomphent la Cause et les intérêts du grand peuple du Sénégal.

VIVE LA COALITION BENNOO BOKK YAAKAAR !

VIVE LE PRESIDENT MACKY SALL !

VIVE LES JEUNESSES UNIES DE BENNOO BOKK YAAKAAR !

Monsieur le Premier Ministre, Très Chers Camarades, je vous remercie de votre attention.

Dakar ce 24 Mars 2018,

THERESE FAYE DIOUF

Coordonnatrice Nationale de la COJER