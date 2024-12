4ème congrès de la SOSECHIP : Les chirurgiens pédiatres partagent leurs expériences et les stratégies à mettre en place pour l’amélioration de la morbidité et la réduction de la mortalité néonatale

Le 4ème congrès de la Société sénégalaise de Chirurgie pédiatrique s’est tenu, ce samedi 14 décembre 2024. Les principaux objectifs sont la mise en avant des avancées dans la chirurgie pédiatrique avec un accent particulier sur son développement dans les régions pour améliorer l’accès aux soins spécialisés, le renforcement de la collaboration entre les professionnels de la santé et le partage des meilleures pratiques et l’encouragement de la recherche dans les domaines précités.



Pour le Pr Papa Alassane Mbaye, chirurgien pédiatre enseignant, chercheur à la faculté de médecine de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, cette édition porte sur les thèmes de la chirurgie des régions, la chirurgie néonatale, la chirurgie orthopédique et la chirurgie mini-invasive. Ces deux jours sont consacrés à la présentation des résumés des conférences, des tables rondes sur ces thèmes. En ce qui concerne les défis, le secrétaire général de la société sénégalaise de chirurgie pédiatrique cite le relèvement du plateau technique qui n’est pas à 100%.



Aussi, le renforcement des ressources humaines qualifiées et des discussions permettront d’améliorer les résultats en partageant leurs expériences. Parlant de la chirurgie néonatale, il renseigne que la mortalité est encore élevée d’où le partage de leurs expériences par rapport à certaines pathologies. C’est pourquoi, il était important de voir les stratégies à mettre en place pour améliorer la morbidité et réduire la mortalité afin que ses nouveau-nés là reçoivent des soins de santé de qualité. Dans cette même dynamique, la chirurgie mini invasive a aussi été abordée. Il a fait savoir que cette chirurgie assistée par ordinateur est l’une des nouvelles techniques permettant de diminuer le temps de séjour hospitalier, d’améliorer la prise en charge de ses patients et de réduire aussi les complications liées à certaines interventions chirurgicales.



Organisé annuellement, le but visé de ces rencontres est d’améliorer la santé des enfants et leur prise en charge. De ce fait des protocoles de soin seront décidés en consensus et appliqués au niveau de tous les hôpitaux. Mais aussi adaptés au contexte du pays pour offrir des soins de qualité aux enfants et d’avoir de meilleurs résultats.