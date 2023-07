3ème édition Fix Challenge : Free Sénégal dope les startups qui innovent la révolution numérique

En présence du ministère de l’Economie numérique et de l’Artp, la société de téléphonie « Free » a procédé à la cérémonie de remise des prix du programme Fix Challenge. Pour cette troisième édition, ils étaient 05 startups lauréats qui ont reçu des récompenses allant de deux millions à dix millions.



Très fier de ces jeunes qui ont innové, le directeur général de « Free Sénégal » s’en réjouit. « On est très heureux de pouvoir sélectionner chaque année des startups, de pouvoir les accompagner mais surtout de pouvoir participer à leur développement. Le futur se conjugue avec la jeunesse. Chez Free, le vrai bonheur c’est l’innovation, soutenir la créativité, aider les startups à grandir pour devenir de vrais champions » fait savoir le directeur général de Free Sénégal.



Cependant, il note que Free a très tôt compris l’importance de ces startups dans l’évolution digitale qui révolutionne plusieurs secteurs d’activités. « C’est ce qu’on a compris, c’est pourquoi nous avons intégré dans notre Adn, l’innovation, la simplicité, l’acessibilté ».



Les lauréats de cette année ont présenté des projets qui prennent en charge l’environnement, le covoiturage, et des outils qui facilitent les transactions financières de la diaspora. Le directeur de Free Sénégal a renouvelé son engagement à accompagner les startups.