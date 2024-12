3e Édition du Marathon du Raid Teranga Team Challenge: 15 km pour mettre en connexion les athlètes amateurs

La 3ème édition du Raid Teranga Team Challenge sera organisée le samedi 14 décembre 2024 à 8h 00mn au niveau de la plage de Malibu sur la VDN 3, soit un parcours de 15 km à pied, jusqu’au Lac Rose, nous informe un communiqué de presse.



« L’objectif de cette 3ème édition est de favoriser la pratique sportive en entreprise, l’esprit d’équipe et la cohésion de groupe. L’avantage aussi est de permettre aux participants un travail de renforcement musculaire puisque ce parcours est situé en bordure de plage. Courir sur le sable constitue un changement important pour le corps et améliore les performances cardiaques », poursuit-il.



A cet effet, « plusieurs équipes civiles et militaires, les individuels et les entreprises de la place prendront part à cet évènement et vont se challenger afin de gagner soit par équipe ou en individuel. Chaque entreprise se constitue en 1 ou plusieurs équipes de 10 et sera identifiée dès le départ par son logo sur le dossard.



Des points d’eau sont répartis sur l’axe du parcours tous les 5 Kms.



Une équipe médicale d’urgentistes et les sapeurs -pompiers seront présents pendant toute la durée de l’épreuve. La gendarmerie assurera la sécurité.



Ce sera aussi l’occasion de créer des connexions et partenariats potentiels entre les entreprises. Des stands sont proposés afin d’exposer leurs services et produits sur place à l’arrivée au niveau du lac rose.



Trois catégories seront engagées au menu de cette épreuve d’endurance, il s’agit notamment : En individuel homme, en individuel femme, en équipe », renseigne-t-on.



Cependant, « les trois premiers de chaque catégorie seront récompensés par des trophées et des lots.