33ème Commémoration du retour d'exil de Serigne Touba : Une marche pacifique et une journée de récitals de Xassida prévues à Dakar.

Marquant la 33ème édition consacrée à la Commémoration du retour en exil du Gabon de Cheikh Ahmadou Bamba, la journée du jeudi 11 novembre 2021 sera un évènement exceptionnel, selon les membres du Dahira Mafatihoul Bishri.



Près de 120 ans depuis cet événement au cachet historique et religieux, qui s'est produit le 11 novembre 1902 dans la capitale sénégalaise, il s'agit là, selon la commission de communication, de marquer le coup à travers une marche pacifique et des séances de récitals du Coran et des Xassida. Mais aussi, de revenir sur l'œuvre du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké...