32e édition Goudi Mame Cheikh Ibrahima Fall : Le message de Serigne Fallou Fall Tilaala à l'endroit de la jeunesse

Célébrée à chaque 20e jour du mois de ramadan, cette 32e édition de la nuit de commémoration de Mame Cheikh Ibrahima Fall coïncide également avec la rencontre entre Cheikh Ahmadou Bamba et son serviteur Cheikh Ibra Fall.

Cheikh Abdourahmane Fall Tilala perpétue cette coutume en commémorant cette journée du 20e jour du mois béni.

Avec amour et attachement à Cheikh Ahmadou Bamba et Cheikh Ibra Fall, Cheikh Abdourahmane Fall Tilaala qui a débuté cette initiative en Côte d'Ivoire, il y a plus de 30 ans, saisit l'occasion chaque année, pour proférer des enseignements en corrélation avec l'actualité.



Ainsi, les talibés et tous ceux qui sont acquis à la cause de cette journée, en tant que "Baay Faal", profitent de cette journée pour faire des prières et se rappeler des indications du Cheikh.

Aussi, à travers son fils Serigne Fallou Fall Tilaala, Abdourahmane Fall Tilaala a véhiculé un message à l'endroit de la jeunesse, l'invitant à s'accomplir dans le travail et le respect des parents.



Cheikh Abdourahmane Fall Tilaala a aussi invité l'opinion, à travers l'actualité sociale qui préoccupe le pays depuis quelques jours (nombreux meurtres et violences sur les femmes et jeunes filles), à se rappeler les préceptes de l'Islam ainsi que ses recommandations.

Pour terminer, Serigne Mourtala Tilala Fall et Serigne Youssou Tilala Fall ont magnifié la réussite de cette journée et remercié tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à cette 32e édition dédiée à Mame Cheikh Ibrahima Fall.